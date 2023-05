CoinEx startet BitHK, um Krypto-Handelsdienstleistungen für Nutzer in Hongkong anzubieten

Gemäß den Richtlinien für Betreiber von Handelsplattformen für virtuelle Vermögenswerte wird BitHK am 1. Juni, dem Tag des Inkrafttretens der Richtlinien, seinen Lizenzantrag als Virtual Asset Service Provider (VASP) bei der SFC einreichen.

HONGKONG, 30. Mai 2023 /PRNewswire/ -- CoinEx, eine der weltweit führenden Börsen für digitale Vermögenswerte, gab heute den offiziellen Start von BitHK bekannt, einer professionellen Krypto-Handelsplattform, die sich speziell an Nutzer in Hongkong richtet.

Das CoinEx-Team setzt sich aus Experten aus Weltklasse-Unternehmen der Internet- und Finanzbranche zusammen, darunter Krypto-Pioniere und Investoren mit umfassender Erfahrung in der technologischen Forschung und Entwicklung sowie im globalen Geschäft. BitHK wird weiterhin den von CoinEx unabhängig entwickelten Trade-Matching-Engine mit Hochgeschwindigkeit nutzen, der effiziente Krypto-Transaktionen und nahtlose Handelserfahrungen ermöglicht. Auf der Plattform, die derzeit sowohl in traditionellem Chinesisch als auch in Englisch verfügbar ist, können die Nutzer nun Spothandel betreiben und Krypto-Assets speichern.

„BitHK verbessert sich ständig und plant, den P2P-Kryptohandel zusätzlich zum Spothandel einzuführen, um sowohl HKD-Einzahlungen als auch -Abhebungen zu unterstützen. Als integraler Bestandteil der Hongkonger Finanzdienstleistungsbranche ist BitHK verpflichtet, das Image der Stadt als international anerkanntes ‚inklusives und offenes' Finanzzentrum zu wahren. Wir werden den Verhaltenskodex für Kryptowährungsbörsen, der kürzlich von der SFC veröffentlicht wurde, und das Gesetz von 2022 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Änderung) streng befolgen. Wir setzen uns dafür ein, konforme, faire und professionelle Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig die Vermögenswerte unserer Investoren zu schützen. Unser Ziel ist es, eine sichere und zuverlässige Krypto-Handelsumgebung für Hongkonger Nutzer zu schaffen", erklärte Haipo Yang, CEO von CoinEx.

CoinEx ist eine globale Kryptowährungsbörse, die 2017 gegründet wurde und sich der Vereinfachung des Tradings verschrieben hat. Die Plattform bietet eine Reihe von Dienstleistungen, einschließlich Spot- und Margenhandel, Terminkontrakte, Swaps, automatisierte Marktmacher (AMM) und Finanzverwaltungsdienstleistungen für über 5 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen. CoinEx wurde mit der anfänglichen Absicht gegründet, ein gleichberechtigtes und respektvolles Kryptowährungsumfeld zu schaffen, und hat sich dem Abbau traditioneller Finanzbarrieren verschrieben, indem es einfach zu verwendende Produkte und Dienstleistungen anbietet, um das Trading von Kryptowährungen für jedermann zugänglich zu machen.

