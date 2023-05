Kritik an Kretschmers Vorstoß zur Asylpolitik

DRESDEN (dpa-AFX) - Mit einem Vorstoß zur Asylpolitik hat der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer Widerspruch ausgelöst. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte "Welt" (Dienstag), in der aktuellen Situation sei Besonnenheit statt Panik gefragt. "Herr Kretschmer scheint massiv unter Druck zu stehen, da Teile seiner CDU in Sachsen offen mit der AfD koalieren wollen." Kretschmer hatte zuvor in einem "Welt"-Interview mit Blick auf die stark gestiegene Zahl der Migranten vor einem Kollaps gewarnt.

Stephan Thomae von der FDP sagte der Zeitung, von den rund 228 000 Asylentscheidungen im Jahr 2022 sei nur in 0,8 Prozent der Fälle Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz gewährt worden. Die weitaus meisten Anerkennungen erfolgten auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention. Das zeige, dass die von Kretschmer erwähnte Grundgesetzänderung "praktisch keinen Effekt" hätte.