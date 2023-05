Tocvan setzt Ausschüttungsdatum der Dividenden in Form von Cascade Copper-Aktien fest

Calgary, Alberta – 30. Mai 2023 / IRW-Press / - Tocvan Ventures Corp. (das „Unternehmen“) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3), freut sich bekannt zu geben, dass die 5.000.000 Stammaktien, die das Unternehmen zuvor aus dem Verkauf des Konzessionsgebiets Rogers Creek an Cascade Copper Corp. („Cascade“) am 22. April 2022 erhalten hat, den Aktionären von Tocvan als Sachdividende in Form von Cascade-Stammaktien ausgezahlt werden. Der Stichtag für die Dividende ist gemäß der Festlegung des Board of Directors der 31. Mai 2023 (der „Stichtag“). Die Sachdividende soll an alle Tocvan-Aktionäre ausgeschüttet werden, die am Stichtag als Aktionäre eingetragen sind. Berechtigte Tocvan-Aktionäre erhalten eine Cascade-Stammaktie für je 7,9852 Tocvan-Aktien, die sich bei Geschäftsschluss am Stichtag in ihrem Besitz befinden. Die Tocvan-Aktionäre haben Anspruch auf eine ganze Anzahl von Cascade-Stammaktien, wobei jeder Bruchteil einer Cascade-Stammaktie auf die nächste ganze Aktie abgerundet wird. Die Dividende wird voraussichtlich im Juni ausgeschüttet werden.

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 39,9 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „geht davon aus“, „glaubt“ bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“.