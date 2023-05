Test der oberen Range-Kante im DAX erfolgt

Das Video dazu:

In der Morgenanalyse zum Wochenstart am 29.05.2023 sprachen wir über den Widerstand, dem sich der Index am Freitag nach seinem dynamischen Reversal annäherte (Rückblick):

Es wirkte wie ein "Befreiungsschlag", als der Index direkt in der Vorbörse diesen Punkt überschritt und damit auch dynamisch in das GAP der Vorwoche eindrang. Da sich am Pfingstmontag wenig Marktteilnehmer mit dem DAX beschäftigten, update ich dieses Bild aus der gestrigen Analyse ebenfalls:

Im weiteren Verlauf konnte der DAX aber keinen ähnlichen Feiertagsstart hinlegen, wie wir an Christi Himmelfahrt gesehen hatten. Die Kurse bröckelten in der ersten Tageshälfte wieder ab und unterschritten dann das eingangs gezeigte Level um 16.000 Punkte erneut. Eine Art Ernüchterung führte zum Rücklauf an die obere Range-Kante, der wir uns seit Wochen immer wieder annähern. Damit verkleinerte der Index zwar sein GAP, schloss es jedoch nicht gänzlich:

Es kam per Saldo zu einem Minustag, wie die Daten der Börse Frankfurt genau aufzeigen, denn der Handel war hier auch am Feiertag präsent:

Was passierte an der Wall Street?

Wall Street und Vorbörse zum Dienstag

An der Wall Street fand ein verkürzter Handel in den Futures statt und die Kasse hatte geschlossen. Am Nasdaq ist jedoch abzulesen, dass die erste Einigung im Schuldenstreit der Amerikaner positiv aufgenommen wurde. Der Index konsolidierte am Jahreshoch über seine Handelszeit hinweg, ohne einen Trend auszubilden:

Entsprechend ruhig skizziert sich die heutige Vorbörse. Wir haben weiter die Range-Kante im Blick, die der Index auch vor dem Run auf ein neues Jahreshoch immer wieder im Fokus hatte. Sie dient erst einmal als Unterstützung:

Ziel auf der Oberseite könnte damit erneut die 16.000 oder genauer die 16.010 sein, an der wir am Freitagabend angelangte.

Was steht an Terminen an?

Eckdaten für den 30.05.2023

Nachdem wir am Montag keine Wirtschaftsdaten erhalten hatten, stehen heute 11.00 Uhr eine Menge Daten auf EU-Ebene an. Das Verbrauchervertrauen, das Wirtschaftliche Vertrauen und der Geschäftsklimaindex sind weitere Punkte zur Beurteilung der EU-Konjunktur.

Am Nachmittag sind dann mit dem US.Immobilienpreisindex sowie dem Verbrauchervertrauen Conference Board erste Daten der Handelswoche aus den USA im Fokus.

Alle Termine des heutigen Tages sind hier aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Für die anstehenden Quartalszahlen in dieser Woche habe ich folgende Übersicht parat:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

