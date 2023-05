Im übergeordneten Rahmen bildete sich Anfang 2022 eine abwärts gerichtete Sequenz aus, die ab 7. Juli 2022 in eine Seitwärtsrange überging. Diese Seitwärtsrange beim Kurs von Thyssen-Krupp wurde am 3. Januar 2023 von einer starken Aufwärtsentwicklung abgelöst. Die Angst der Marktteilnehmer vor schwächeren Zahlen für das erste Quartal 2022/23 führte danach bis zum Veröffentlichungszeitpunkt am 14. Februar 2023 zu einem kumulierten Kursverlust von knapp 17 Prozent in wenigen Handelstagen. Am Tag nach der Veröffentlichung war der Spuk vorbei und der Kurs sollte die gewichtige Unterstützung bei 6,40 Euro 7-mal testen, ohne sie bis dato nachhaltig zu unterschreiten. Aus heutiger Sicht könnten die 6,40 Euro auch in der näheren Zukunft halten. Bis zur unteren Grenze des vorgestellten Inline-Optionsscheines bei 4 Euro hat der Kurs noch gute 40 Prozent Spielraum. Auch eine Kursexplosion bis zur oberen Barriere bei 10 Euro könnte als wenig wahrscheinlich betrachtet werden. Aus Kennzahlen-Sicht wird von den Analysten eine Gewinnsteigerung von 136 Prozent bis in das Geschäftsjahr 2024/25 erwartet, was das erwartete KGV auf aktuell 5,82 senken würde.

Thyssen-Krupp AG (Tageschart in Euro) Tendenz: