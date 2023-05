Auch in der Luftfahrt wird Wasserstoff seine Anwendungsmöglichkeiten finden. Nach Großbritannien und den USA soll nun auch ein Wasserstoff-Flugzeug entwickelt und getestet werden. Das Wirtschaftsministerium förderte die Umrüstung und Erforschung des neuen Antriebs mit satten 45 Mio. Euro. Ab 2025 soll das Flugzeug getestet werden.

Aber auch in Europa gibt es Entwicklungen die zeigen, dass wir mit unserer Wasserstoff-Strategie genau richtig liegen. Das Chemieunternehmen BASF verstärkt seine Aktivitäten im Brennstoffzellen-Geschäft. Vor wenigen Tagen meldete die BASF-Tochter Environmental Catalyst and Metal Solutions gemeinsam mit der Advent Technologies Holdings eine Vereinbarung zum Aufbau einer Lieferkette für Brennstoffzellenkomponenten. Zudem wurden Gespräche über eine Ausweitung der Partnerschaft für die Elektrolyse aufgenommen.

Jeden Monat analysiert der Wasserstoff-Aktienbrief FUCHS H2-Invest für Sie lukrative H2-Aktien. Hin und wieder beschleicht einen dabei ja das Gefühl, dass bei dem Thema viel geredet wird, aber wenig passiert. Doch dabei gilt es erstmal geografisch zu unterscheiden. In unserer ausführlichen Analyse sagen wir Ihnen, welche Anlageregion für Wasserstoff-Investoren derzeit am attraktivsten ist.

