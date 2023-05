182,45 Euro wurden Ende April in der Spitze für eine Aktie der Deutschen Börse (DE0005810055) gezahlt – mittlerweile gibt’s das Wertpapier wieder gut 10 Prozent unter dem Allzeithoch. Zuletzt hat die geplante Akquisition von SimCorp für stolze 3,9 Mrd. Euro den Kurs belastet, wenngleich die Deutsche Börse damit ihr Datengeschäft stärken und unabhängiger vom Transaktionsgeschäft werden will – das geht immer dann besonders gut, wenn es an den Märkten turbulent wird. Aktuell steht diese Sparte Trading & Clearing noch für 51 Prozent der Umsätze, gefolgt von Securities Services (24 Prozent), Data & Analytics (14 Prozent) und Fund Services (11 Prozent).

Discount-Strategie mit 7 Prozent Puffer (September)