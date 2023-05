Wirtschaft Dax startet nach Pfingsten verhalten - Öl günstiger

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstagmorgen nach Pfingsten verhalten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.980 Punkten berechnet, 0,2 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Vorne in der Kursliste rangierten am Morgen die Aktien von Vonovia, Sartorius und der Deutschen Post. Verluste gab es unter anderem bei den Papieren der Deutschen Bank, von Airbus und MTU. "Es brauen sich derzeit wieder einige Belastungsfaktoren zusammen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow am Morgen. Zum einen werde es keine Freifahrt in den weiteren Abstimmungsrunden über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze sein, des Weiteren führe die Beruhigung im US-Regionalbankensektor zu erneuten Zinsanhebungsbefürchtungen bei der nächsten Fed-Sitzung Mitte Juni.