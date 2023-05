RBC stuft Nestle auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle auf "Underperform" mit einem Kursziel von 98 Franken belassen. Bezüglich der angekündigten Ablösung von Finanzchef François-Xavier Roger durch Anna Manz schrieb Analyst James Edwardes Jones am Dienstag in einem ersten Kommentar, der Schritt erscheine für Roger sinnvoll nach acht Jahren bei dem Lebensmittelhersteller. Er schätze den langjährigen Manager ebenso wie die designierte Nachfolgerin./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 02:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 02:06 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 114,1EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: James Edwardes Jones

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 98

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m