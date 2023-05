Reallöhne im 1. Quartal 2023 um 2,3 % niedriger als im Vorjahresquartal

WIESBADEN (ots) -



- Nominallöhne steigen im selben Zeitraum um 5,6 %

- Höchster Nominallohnanstieg seit Beginn der Zeitreihe 2008

- Hohe Inflation (+8,3 %) zehrt weiterhin Lohnanstieg mehr als auf



Die Nominallöhne in Deutschland sind im 1. Quartal 2023 um 5,6 % gegenüber dem

Vorjahresquartal gestiegen. Es handelt sich um den höchsten gemessenen

Nominallohnanstieg für ein Berichtsquartal seit Beginn der Zeitreihe 2008. Die

Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um 8,3 %. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken damit die Reallöhne im 1. Quartal

2023 um 2,3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Ein Trend aus dem Jahr 2022 setzt

sich somit fort: Die hohe Inflation zehrt das Lohnwachstum für die Beschäftigten

auch zum Jahresbeginn 2023 mehr als auf.





Auszahlungen der Inflationsausgleichsprämie hat Reallohnverlust leichtabgeschwächtDie überproportionale Steigerung der Nominallohnentwicklung im 1. Quartal 2023hat den Reallohnverlust für die Beschäftigten zum Jahresbeginn im Vergleich zuden letzten drei Berichtsquartalen insgesamt etwas abgeschwächt. Zu dieserAbfederung des Kaufkraftverlustes der Beschäftigten haben auch die Auszahlungender Inflationsausgleichsprämie beigetragen. Diese kann bis zu 3 000 Eurobetragen (steuer- und abgabefrei) und ist eine freiwillige Leistung derArbeitgeber.Geringfügig Beschäftigte mit überdurchschnittlichen NominallohngewinnBetrachtet man die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach ihrerBeschäftigungsart, weisen geringfügig Beschäftigte mit 8,9 % den stärkstenNominallohnanstieg im 1. Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf.Dies ist vor allem auf die seit dem 1. Oktober 2022 gültige Erhöhung derMinijob-Verdienstgrenze von 450 Euro auf 520 Euro zurückzuführen. DieNominallöhne von Beschäftigten in Vollzeit stiegen ebenfalls leichtüberdurchschnittlich um 5,9 %. Für Teilzeitkräfte und Auszubildende ist einLohnanstieg von 4,7 % im 1. Quartal 2023 zu verzeichnen.Methodische Hinweise:Der Nominallohnindex bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdiensteeinschließlich Sonderzahlungen von allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ab.Die Inflationsausgleichsprämie wird in der Verdienststatistik als Bestandteildes Gesamtbruttoentgelts miterfasst. Sie wird im Sinne derEntgeltbescheinigungsverordnung nicht als Sonderzahlung (sonstige Bezüge)definiert, da sie steuer- und abgabefrei ist. Aus diesem Grund wird die Prämiesowohl bei den Verdienstindizes mit Sonderzahlungen als auch denVerdienstindizes ohne Sonderzahlungen in gleichem Maße abgebildet.Neuerungen bei den Verdienstindizes ab dem Berichtsjahr 2023:Datenquelle der Verdienstindizes seit dem Jahr 2022 ist die neueVerdiensterhebung. Sie löst die Vierteljährliche Verdiensterhebung ab und bieteteine deutlich höhere Qualität der Ergebnisse. So werden seit 2022 zum Beispielauch kleinere Betriebe erfasst (bis zu zehn Beschäftigte) und zusätzlich zuVollzeit-, Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten auch alle weiterenBeschäftigungsarten wie zum Beispiel Auszubildende undAltersteilzeitbeschäftigte abgebildet. Darüber hinaus wird nun zusätzlich zu denWirtschaftsbereichen B bis S (Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich)auch der Wirtschaftsabschnitt A (Landwirtschaft) abgedeckt (Klassifikation derWirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)). Die Verdienstindizes und derenVeränderungsraten ab dem Berichtsjahr 2023 haben demnach eine umfassendereAbdeckung der Gesamtwirtschaft in Deutschland als zuvor.Weitere Informationen:Weitere Hintergrundinformationen und die Zeitreihen zu den Real- undNominallöhnen sind auf der Themenseite "Reallöhne und Nettoverdienste" und inder Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 62361) verfügbar.Neben den jährlichen und vierteljährlichen Verdienstindizes stehen ab sofortauch monatliche Verdienstindizes ab 2022 mit Veränderungsraten zumVorjahresmonat ab 2023 in der Datenbank GENESIS-Online (Tabellen 62361) zurVerfügung. Außerdem ist der monatliche Nominallohnindex nach Quintilen undBeschäftigungsart jetzt auch im Dashboard Deutschland unterwww.dashboard-deutschland.de verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:VerdienststatistikTelefon: +49 611 75 3541www.destatis.de/kontakt