Goldaktien uneinheitlich

Irische Datenschutzbehörde verhängt ein Bußgeld über 1,2 Mrd Euro an Meta (Facebook). Meta kündigt Berufung an und fordert die USA und die EU dazu auf, ein Datenschutzabkommen zu schließen, dass die Verarbeitung und Überwachung der europäischen Daten in den USA wieder rechtssicher zulässt. In den letzten 5 Jahren hat Meta einen Gewinn nach Steuern von etwa 140 Mrd Euro erwirtschaftet.Prognose: Das Bußgeld wird niemals bezahlt und die europäischen Daten bleiben wie bisher ungeschützt.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 58.288 Euro/kg, Vortag 58.395 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 22,97 $/oz, Vortag 23,21 $/oz). Platin gibt leicht nach (aktueller Preis 1.026 $/oz, Vortag 1.030 $/oz). Palladium zeigt sich wenig verändert (aktueller Preis 1.398 $/oz, Vortag 1.404 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 76,34 $/barrel, Vortag 77,03 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 2,5 % auf 420,02 $ (Freitag). Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,8 % auf 382,82 $ (Freitag). Die US-Märkte bleiben geschlossen. Bei den in Kanada gehandelten Werten verbessern sich Intern. Tower Hill 6,0 % und New Gold 5,2 %. Belo Sun fallen 7,7 % und GoGold 5,9 %. Bei den Silberwerten erholt sich Hochschild 5,3 %. Abra gibt 3,2 % nach.