30. Mai 2023 - CleanTech Lithium PLC („CleanTech Lithium“ oder „CTL“ oder das „Unternehmen“) (AIM:CTL, Frankfurt:T2N, OTC:CTLHF), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das in Chile nachhaltige Lithiumprojekte der nächsten Generation für die Energiewende vorantreibt, gibt die Ergebnisse wichtiger hydrogeologischer Arbeiten mit Pumpentestprogrammen bei Laguna Verde und Francisco Basin bekannt. Im Anschluss daran wird bei Laguna Verde ein Test zur Reinjektion von Sole durchgeführt - eine Premiere für den Lithiumsektor in Chile.

Highlights:

- Abgeschlossene Pumpversuche mit fester Laufzeit in Laguna Verde (Brunnen LV05 und LV06) und in Francisco Basin (FB01).

- Pumptests liefern wichtige Daten für hydrogeologische Modelle, einschließlich der Durchlässigkeit des Grundwasserleiters, die für die Modellierung der Durchflussraten im Bohrfeld für die Soleförderung in einem kommerziellen Betrieb verwendet wird.

- Die berechnete Durchlässigkeit aus den LV05- und LV06-Pumpversuchen unterstützt die Bohrfelddurchflussraten von 30 l/s, die in der im Januar 2023 angekündigten Laguna-Verde-Scoping-Studie modelliert wurden.

- Beim Pumpentest FB01 wurde eine hohe Durchlässigkeit gemessen, die einer modellierten Durchflussrate von etwa 80 l/s in einem Bohrloch entspricht, das für ein Projekt in der Betriebsphase ausgelegt ist.

- Diese hohe Durchflussrate wird sich positiv auf die Scoping-Studie für das Francisco-Becken auswirken, die gut voranschreitet.

- Der erste eines zweistufigen Soleinjektionstests wird in Kürze in Laguna Verde beginnen.

- Die Reinjektion von Sole in Grundwasserleiter ist ein entscheidender Vorteil der direkten Lithiumextraktion (DLE) und CleanTech Lithium ist mit diesem Test in Chile führend in diesem Sektor.

- In Kürze wird ein Update zu den Fortschritten des Bohrprogramms bei allen drei Projekten veröffentlicht, einschließlich der Ergebnisse der Laboruntersuchungen für das Programm 2023 bei Laguna Verde, deren letzte Charge voraussichtlich nächste Woche eintreffen wird.