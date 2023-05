Aroundtown verdient im Tagesgeschäft weniger - Immobilien weniger wert

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialisten Aroundtown hat im ersten Quartal abermals die Folgen der höheren Zinsen zu spüren bekommen. Die drücken auf die Immobilienwerte. Zudem verkaufte das Unternehmen Objekte. Der operative Gewinn - gemessen an der in der Branche wichtigen Kenngröße Funds from Operations (FFO 1) - fiel in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um rund fünf Prozent auf knapp 85 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen mit einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses.

Die seit Monaten arg gebeutelte Aktie sackte im frühen Handel ab, berappelte sich dann aber und stieg um mehr als vier Prozent auf 0,94 Euro. Seit dem Jahreswechsel beträgt der Kursverlust 57 Prozent. Dem gesamten Sektor machte zuletzt die hohe Inflation und der damit einhergehende Anstieg der Leitzinsen zu schaffen. Die Einflüsse hatten dem langen Immobilienpreisboom in Deutschland in den vergangenen Monaten erst einmal ein jähes Ende gesetzt. In den vergangenen drei Jahren hat die Aroundtown-Aktie mehr als vier Fünftel an Wert eingebüßt.