Das Produkt von HSBC mit der ISIN DE000HG7D773 zahlt unabhängig vom Aktienkurs einen fixen Kupon von 5,9 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari erhöht sich die Rendite auf 12,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am 15.3.24 oberhalb des Basispreises von 52 Euro schließt. Andernfalls erhalten Anleger 19 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 52 Euro; Bruchteile im Barausgleich).

Express-Zertifikat mit sinkenden Tilgungsschwellen (längstens Februar 2029)

Die anfängliche Tilgungsschwelle des Express-Zertifikats der DZ Bank mit der ISIN DE000DDZ02Y6 liegt bei 46,46 Euro, die Barriere für die Zinszahlungen ist durchgängig auf 24,45 Euro fixiert. Notiert die Aktie am ersten jährlichen Beobachtungstage (29.1.24) auf oder über der Tilgungsschwelle, dann wird das Produkt vorzeitig fällig und zu 1.100 Euro zurückgezahlt (Rendite beim Kaufpreis von 1.011,50 Euro = 12,9 Prozent p.a.).

Wird das Produkt hingegen nicht vorzeitig fällig und die Aktie notiert über der Zins-Barriere, dann erhalten Anleger einen Kupon von 39 Euro und die Laufzeit verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr. In den Folgejahren sinkt die Tilgungsschwelle jeweils um 5 Prozent und die Prüfung auf vorzeitige Fälligkeit oder Zinszahlung erfolgt erneut. Bei vorzeitiger Fälligkeit am 5.2.25 zu 1.100 Euro liegt die Rendite bei 7,4 Prozent p.a. (per 5.2.26 bei 6,1 Prozent p.a., per 5.2.27 bei 5,4 Prozent p.a., per 5.2.28 bei 5,1 Prozent p.a.). Ohne vorzeitige Fälligkeit muss die Aktie am finalen Bewertungstag (29.1.29) über 34,23 Euro notieren, damit Anleger den Rückzahlungsbetrag von 1.100 Euro erhalten und damit 4,8 Prozent p.a. realisieren. Andernfalls erfolgt die Lieferung von 20,44 Aktien nach Bezugsverhältnis (Bruchteilsausgleich in bar).

ZertifikateReport-Fazit: TotalEnergies sollte von steigenden Ölpreisen profitieren und dann daher im Kontext eines diversifizierten Portfolios als Absicherung gegen Angebotsschocks verstanden werden. Über Zertifikate können ausschüttungsorientierte Anleger eine noch defensivere Positionierung vornehmen und bereits bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen generieren.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von TotalEnergies-Aktien oder von Anlageprodukten auf TotalEnergies-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Autor: Thorsten Welgen