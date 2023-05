Die Kontron Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 19,51EUR gehandelt.

Das Internet-der-Dinge (IoT) sei der "Place to be", schrieb Analyst Daniel Lion von der österreichischen Erste Bank. Und nach dem Verkauf des IT-Servicegeschäfts sei Kontron voll auf diesen Bereich fokussiert. Auch wenn Zukäufe zur Stärkung des Angebots die Gewinne kurzfristig verwässern könnten, sei die niedrige Bewertung nicht gerechtfertigt. Mit seinem Kursziel von 24,50 Euro signalisiert Lion noch enormes Potenzial./ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Kontron sind am Dienstag nach einer Kaufempfehlung um 2,4 Prozent gestiegen auf 19,56 Euro. Ein weiterer Vorstoß an die Höchststände im Bereich von 20 Euro blieb aber zunächst noch aus.

