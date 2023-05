Manz AG wird Anteilseigner der Customcells Group (FOTO) Itzehoe (ots) - Die Customcells Group holt die Manz AG als neuen Anteilseigner mit an Bord. Der Hightech-Maschinenbauer aus Baden-Württemberg hielt zuvor bereits einen 40-prozentigen Anteil an der Customcells Tübingen GmbH, den es nun gegen eine Beteiligung an der Muttergesellschaft des

Premium-Batteriezellen-Herstellers und -Entwicklers tauscht. Die Manz AG unterstreicht damit ihr Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung von Customcells, das Standorte in Itzehoe und Tübingen betreibt.

Customcells, einer der führenden Entwickler und Hersteller spezieller Lithium-Ionen-Batteriezellen, und die Manz AG bauen ihre seit einigen Jahren bestehende Zusammenarbeit weiter aus. Bereits 2019 haben die beiden Unternehmen im Rahmen des sogenannten KomVar-Projektes (https://www.customcells.de/news/cust omcellsr-aktuell/detail/komvar-projektstart/) erfolgreich zusammengearbeitet. Später folgte eine Beteiligung der Manz AG in Höhe von 40 Prozent an der Customcells Tübingen GmbH. Das Ziel des Maschinenherstellers war es, sich so unter anderem neue Kundengruppen zu erschließen. Mit dem Tausch der Anteile am Tochterunternehmen gegen eine Beteiligung an der Muttergesellschaft entwickelt die Manz AG nun ihr strategisches Engagement bei Customcells konsequent weiter.