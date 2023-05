JPMORGAN stuft Nestle auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle anlässlich eines Wechsels an der Finanzspitze des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Dass der vom Finanzmarkt sehr positiv wahrgenommene Finanzchef François-Xavier Roger abtrete, habe sie überrascht, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dass mit Anna Manz von der London Stock Exchange eine Nachfolgerin bereits ernannt worden sei, signalisiere aber, dass der Übergang geplant gewesen sei und jegliche Bedenken hinsichtlich des Abgangs Rogers zerstreuen sollte./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 08:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 08:16 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 113,9EUR gehandelt.