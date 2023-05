JEFFERIES stuft Nestle auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle anlässlich eines Wechsels an der Finanzspitze des Nahrungsmittelkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Franken belassen. Dass der bisherige Finanzchef François-Xavier Roger abtrete, sei enttäuschend, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Von seiner Nachfolgerin Anna Manz habe er aber einen positiven Eindruck aus ihrer früheren Zeit beim Spirituosenkonzern Diageo./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 02:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 02:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 113,9EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Deboo

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 115

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m