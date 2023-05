Regierung in Großbritannien stattet Gefängnispersonal mit Bodycams von Motorola Solutions aus (FOTO)

Idstein (ots) - Die Regierung in Großbritannien hat Motorola Solutions

(https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html) beauftragt, die Beamten des "His

Majesty's Prison and Probation Service" in England und Wales mit 13.000 VB400 (h

ttps://www.motorolasolutions.com/de_xc/video-security-access-control/body-worn-c

ameras/vb400.html#tabproductinfo) Bodycams auszustatten.



Die neuen Bodycams von Motorola Solutions werden vom Gefängnispersonal bei

Wachtätigkeiten und Gefangenentransporten eingesetzt, um Konfrontationen zu

deeskalieren und bei Vorfällen Videomaterial zu sammeln sowie das Vertrauen und

die Transparenz für Personal und Gefangene gleichermaßen zu verbessern.