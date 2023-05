Erstmals werden mehr Frauen als Männer in DAX-Aufsichtsräte gewählt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- 55% aller dieses Jahr neugewählten DAX 40-Aufsichtsratsmitglieder sind Frauen- Frauenanteil in DAX 40-Aufsichtsräten erreicht mit 37,8% neuen Höchststand- Nur noch ein DAX 40-Unternehmen liegt unterhalb der geforderten 30%Frauenanteil- Erstmals sind alle DAX-Vorstandsvergütungen an Nachhaltigkeits-Ziele geknüpft- Zahl der Mehrfachmandate steigt wieder stark an- Internationalität der DAX-Aufsichtsräte sinkt- Trend zu weniger Mitbestimmung gestoppt: wieder mehr Aufsichtsräte paritätischbesetztDieses Jahr wurden erstmals in der Geschichte des wichtigsten deutschenAktienindex DAX mehr Frauen als Männer in die Aufsichtsräte der 40 größtendeutschen börsennotierten Unternehmen gewählt: 55% aller neu vergebenen Mandategingen an Frauen. Allerdings schieden auch mehr Frauen aus als je zuvor (32%aller ausgeschiedenen Aufsichtsräte waren weiblich). In Summe führt dieserhöchste Anstieg innerhalb eines Jahres seit 2016 dazu, dass der Frauenanteil inDAX 40-Aufsichtsräten mit 37,8% einen neuen historischen Höchstwert erreicht(Aktionärsvertreterseite). Nimmt man die Arbeitnehmervertreterinnen hinzu, istder Anteil auf aktuell 38,3% gestiegen. Das zeigt die jährliche Analyse derDAX-Aufsichtsräte durch die Personalberatung Russell Reynolds Associates.Allerdings fällt der DAX damit trotzdem international zurück, denn in einigeneuropäischen Ländern stieg der Frauenanteil noch stärker und liegt bereits über40% (Frankreich, Norwegen, Italien, Niederlande, UK, Dänemark).Von den 40 DAX-Unternehmen liegt nur noch Porsche SE unter dem für paritischemitbestimmte Unternehmen geforderten 30% Frauenanteil. Knapp die Hälfte derDAX-Unternehmen (19) hat einen Frauenanteil von mehr als 40%, davon sechs über50%. Während der Frauenanteil im DAX einen Höchststand erreicht, geht dieInternationalisierung erstmals seit Jahren zurück: 34% (nach einem Höchststandvon 36% im letzten Jahr) der Mitglieder der DAX 40-Aufsichtsgremien kommen ausdem Ausland.Bei der Machtverteilung innerhalb der Aufsichtsgremien gibt es sowohl Rück- alsauch Fortschritt: Nur noch zwei (5% nach 10% im Vorjahr) derAufsichtsratsvorsitzenden sind weiblich. Allerdings haben jetzt in 20% derAusschüsse Frauen den Vorsitz (Vorjahr: 17%) - ein neuer Höchstwert."Zu gleichen Teilen mit Männern und Frauen besetzte Aufsichtsräte rücken inSichtweite""Nach Erreichen der 30%-Quote gab es zunächst Stillstand beim Frauenanteil inAufsichtsräten. Doch die gesellschaftliche Debatte um mehr Diversität und die