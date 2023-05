Loftware NiceLabel Cloud Designer ermöglicht es kleinen Unternehmen, Etiketten in wenigen Minuten zu entwerfen, zu speichern und zu drucken

NiceLabel Cloud Designer ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit innerhalb von Unternehmen bei der Gestaltung, Speicherung und dem Druck von Etiketten. Die Cloud-basierte Plattform ermöglicht es den Anwendern, ihre Etiketten- und Druckvorgänge von jedem Computer und jedem Standort aus zu betreiben, ohne dass sie durch Lizenzschlüssel, verlorene Etikettenvorlagen oder den Druck falscher Etiketten den Vorgang unnötig erschwert. Darüber hinaus ist NiceLabel Cloud Designer ständig verfügbar und immer auf dem neuesten Stand, sodass die Benutzer keine manuellen Upgrades durchführen müssen.

Die Lösung ist auch für Unternehmen mit begrenztem Budget erschwinglich und bietet eine Alternative zu herkömmlichen Legacy-Ansätzen oder anderen Lösungen, die nicht speziell für die Etikettierung entwickelt wurden. Mit NiceLabel Cloud Designer erhalten die Benutzer Zugang zu einer breiten Palette von vordefinierten Etikettenvorlagen, einschließlich GS1, und können ihre eigenen Etikettenvorlagen mit Hilfe einer umfangreichen Bibliothek von Strichcode-Symbologien und anderen Objekten anpassen. Mit Hilfe des NiceLabel Cloud Designer Online-Assistenten können Benutzer ihre Produkt- und Kundendaten einfach mit Excel, Google Sheets und anderen Datenquellen verbinden. Dies gewährleistet Konsistenz, Genauigkeit und die Einhaltung einer Vielzahl regulatorischer Anforderungen und löst so das Problem abgelehnter Sendungen aufgrund minderwertiger oder nicht konformer Etiketten.

„Wir verstehen die Probleme, mit denen kleine Unternehmen in der heutigen Wirtschaftslandschaft konfrontiert sind. Explodierende Kosten, Inflation und geopolitischer Druck können überwältigend sein, aber wir glauben, dass die Herstellung konformer Etiketten diese Herausforderungen nicht noch verstärken sollte", sagte Mišo Duplančič, Vizepräsident für Produktmanagement bei Loftware. „Durch den Zugriff auf alle Vorteile der Cloud-Etikettierung über den NiceLabel Cloud Designer müssen sich kleine Unternehmen keine Sorgen mehr über abgelehnte Sendungen aufgrund schlechter Qualität oder nicht konformer Etiketten machen, was bedeutet, dass sie sich auf das konzentrieren können, was sie am besten können: für ihre Kunden da sein, ihren Kundenstamm vergrößern und sich auf den zukünftigen Erfolg vorbereiten."

NiceLabel Cloud Designer ist ein Einstiegsprodukt, das Kunden einen reibungslosen Übergang zu umfassenderen Editionen ermöglicht, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern und Unternehmen wachsen.

Um mehr über NiceLabel Cloud Designer zu erfahren, besuchen Sie die Produktseite oder kontaktieren Sie Loftware.

Informationen zu Loftware

Loftware ist der weltweit größte Cloud-basierte Anbieter für Enterprise Labeling und Artwork Management und bietet eine End-to-End-Plattform für Etikettierlösungen für Unternehmen jeder Größe. Loftware ist mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur weltweit vertreten und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Etikettierungsherausforderungen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu steigern. Als weltweit führender Anbieter von Enterprise Labeling und Artwork Management sowie von Clinical Trials Labeling und Content Management ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen. Dazu gehören Automobil, Chemie, Konsumgüter, Elektronik, Lebensmittel und Getränke, Fertigung, medizinische Geräte, Pharmazeutika, Einzelhandel und Bekleidung.

