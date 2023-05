BERNSTEIN RESEARCH stuft AB Inbev auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Für die europäischen und amerikanischen Bierbrauer seien die Aussichten für das kommende Jahr sehr vielversprechend, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. So sei der Aluminiumpreis am Spotmarkt nun fast zwölf Monate von seinem Höchststand entfernt und die weltweiten Getreidepreise lägen deutlich unter dem Niveau vor dem Beginn des Krieges in der Ukraine. Wegen seiner starken Ausrichtung auf die USA aber habe AB Inbev unter allen in der EU gelisteten Sektorunternehmen das geringste Aufwärtspotenzial für die Bruttomarge, da Braugerste in den Vereinigten Staaten 2024 geringfügig teurer sein dürfte./la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2023 / 20:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 04:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 52,85EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 68

Kursziel alt: 68

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m