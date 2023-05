SFC Energy erhält Großauftrag aus Indien - Aktie haussiert

Noch ein dicker Fisch: Das indische Verteidigungsministerium setzt verstärkt auf den Brennstoffzellen-Anbieter SFC Energy zur Energieversorgung seiner Einheiten. In Zusammenarbeit mit einem indischen Partnerunternehmen wird SFC über 900 stationäre Methanol-Brennstoffzellen-Generatoren liefern. Die Produktion dieser Energiequellen erfolgt in Indien. Der erste Auftrag hat einen Wert von über 17,5 Millionen Euro, wie SFC am Dienstag in Brunnthal bekanntgab.

Bereits Anfang März erhielt SFC einen ähnlich großen Auftrag von den indischen Verteidigungsstreitkräften, was zu einem Aufschwung der Aktie führte. Auch am Dienstag legte sie deutlich zu. Am Vormittag verzeichnete das SDax-Papier ein Plus von über sechs Prozent und steuerte auf die Marke von 25 Euro zu. Dieses Niveau hatte die SFC-Aktie zuletzt Mitte Februar erreicht. Das bisherige Jahreshoch wurde jedoch Anfang Februar verzeichnet.

Der Auftrag der indischen Regierung beinhaltet die Lieferung der Systeme über einen Zeitraum von einem Jahr sowie einen fünfjährigen Servicevertrag. Die gelieferten Brennstoffzellen sollen Sensoren, Überwachungs- und Kommunikationseinheiten von Infanterie- und Spezialeinheiten mit Strom versorgen.

Laut Branchenexperte Malte Schaumann von Warburg Research wird dieser Auftrag in Kombination mit dem bereits hohen Auftragsbestand zum Ende des ersten Quartals voraussichtlich dazu beitragen, dass SFC das obere Ende der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 erreicht. Das Management strebt Erlöse zwischen 103 und 111 Millionen Euro für 2023 an, nachdem im vergangenen Jahr etwa 85 Millionen Euro erwirtschaftet wurden. Der Auftragsbestand von SFC betrug Ende März über 81,6 Millionen Euro.

wallstreet-online.de mit Material von DPA (AFX)