Team-Branding als neue Wunderwaffe? 3 Vorteile, die Unternehmen daraus ziehen können (FOTO)

Hamburg (ots) - In einer Zeit, in der der Fachkräftemangel zunehmend zum Problem

wird, rücken alternative Strategien wie das Team-Branding in den Fokus. Anstatt

sich wie das Employer Branding als starker Arbeitgeber darzustellen, setzt das

Team-Branding gezielt auf die Angestellten in der Firma. Das Gefühl wird

vermittelt: Hier könnte jeder Teil der Gemeinschaft sein.



"Team-Branding ist im Vergleich zum Employer Branding einfacher, glaubwürdiger

und meist schneller umsetzbar", erklärt Norbert Nagy. Er und Viet Pham Tuan,

Wolf Moog und Valentino Stein sind Unternehmensberater für mittelständische

Unternehmen und setzen sich täglich mit den neuesten Trends am Arbeitgebermarkt

auseinander. Gerne verraten die Experten in diesem Gastartikel drei Vorteile,

die Unternehmen aus dem Team-Branding ziehen können.