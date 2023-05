Kaiserslautern (ots) - Ob für ihren eigenen Gebrauch oder den ihrer Mitarbeiter

- den meisten Unternehmern ist bereits bekannt, dass die Ladekosten eines

E-Firmenwagens erstattungsfähig sind. Allerdings müssen Arbeitnehmer die ihnen

entstandenen Kosten grundsätzlich nachweisen und sie als Auslagenersatz

aufwendig bei ihrem Arbeitgeber geltend machen. "Das geht auch einfacher", sagt

Miriam Pioch.



"Tatsächlich sieht die Finanzverwaltung eine weitaus unkompliziertere Lösung

dafür vor", so die Steuerberaterin, die Unternehmern täglich dabei hilft, ihre

Maßnahmen zur Kostenersparnis schlanker zu gestalten. Sie verrät im folgenden

Experten-Ratgeber, wie Selbstständige und Arbeitnehmer ihre E-Auto-Ladekosten

vollumfänglich und ohne unnötigen Mehraufwand betrieblich absetzen können.





Unlimitierte Nutzung der LadekarteElektroautos sind auf dem Vormarsch und gewinnen immer mehr an Bedeutung.Besonders in Unternehmen werden sie zunehmend als Mitarbeiterfahrzeuge genutzt.Eine steuerliche Begünstigung bietet dabei die Ladekarte des Arbeitgebers. Diesewird oft Dienstwagenfahrern zur Verfügung gestellt und ermöglicht das Aufladendes Elektroautos an öffentlichen Ladestationen. Der steuerliche Vorteil bestehtdabei darin, dass die Nutzung der Ladekarte unlimitiert ist. Das bedeutet, dassder Arbeitgeber die Kosten für das Laden des Dienstwagens vollständig übernehmenkann, ohne dass der Mitarbeiter dafür Steuern zahlen muss.Firmeneigene Lademöglichkeiten nutzbar machenEin weiterer großer Vorteil eines Elektroautos als Mitarbeiterfahrzeug ist dieMöglichkeit, das Auto steuerfrei beim Arbeitgeber aufladen zu können. Das giltnicht nur für Dienstwagen, sondern auch für private Elektroautos vonMitarbeitern. Wer sein Elektroauto am Arbeitsplatz auflädt, spart somit eineMenge Geld. Denn normalerweise dürfen Mitarbeiter ihre Privatautos nicht aufArbeitgeberkosten tanken. Doch beim Stromtanken ist das anders - hier ist eserlaubt und wird steuerlich begünstigt. Denn die Stromkosten können wiederumseitens des Arbeitgebers als Betriebsausgaben abgesetzt werden.Heimische Ladevorrichtung für den ArbeitnehmerArbeitgeber können ihren Arbeitnehmern auch eine heimische Ladevorrichtung vollfinanzieren. Wichtig ist dabei aber, dass das Gerät im Besitz des Unternehmensbleibt. Dann ist die Anschaffung und Installation dieser LadevorrichtungBetriebsausgabe für den Arbeitgeber und zugleich steuerfrei für den Mitarbeiter,wenn der Arbeitgeber diesen Vorteil zusätzlich zum bisherigen Gehalt gewährt.Alternativ ist es Arbeitgebern möglich, den Kauf einer Ladestation oder Wallboxüber den Arbeitnehmer zuhause mittels Zuschuss zu unterstützen. Dieser Zuschuss