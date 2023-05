Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: "US GoldMining ist nun vollständig finanziert und hat die Erlaubnis, unser erstes Explorationsprogramm in Whistler zu starten. Wir haben für die Durchführung unserer Explorationspläne führende Unternehmen der Branche mit beträchtlichen Ortskenntnissen engagiert und freuen uns, mit dem Phase-1-Programm zu beginnen. Da bereits mehrere Explorationsziele identifiziert wurden, freuen wir uns darauf, mit der Arbeit zu beginnen und die Wiederentdeckung von Whistler voranzutreiben."

- Das Unternehmen kann nach Erhalt der Genehmigungen vom Alaska Department of Natural Resources im September 2022 mit den Explorationsaktivitäten in Whistler beginnen, und das Explorationsprogramm ist nach dem kürzlich erfolgten Börsengang vollständig finanziert.

Vancouver, British Columbia - 30. Mai 2023 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss seines Börsengangs im April 2023, bei dem 20 Millionen US$ eingenommen wurden (der "Börsengang"), sein Explorationsprogramm und Budget für 2023 genehmigt hat. Das Unternehmen hat mit der Umsetzung seiner Pläne begonnen, um den Wert des unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler ("Whistler") in Alaska, USA, zu erschließen, und hat Feldteams mobilisiert, um mit den Explorationsaktivitäten zu beginnen.

U.S. GoldMining mobilisiert Feldteams für Explorationsprogramms 2023 im Whistler Gold-Copper-Projekt in Alaska

