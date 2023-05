RECUP/REBOWL in Zahlen / 5 Monate Mehrwegangebotspflicht (FOTO)

München (ots) - Am 1.1.2023 ist für gastronomische Betriebe in Deutschland die

Mehrwegangebotspflicht (https://recup.de/mehrwegpflicht/) in Kraft getreten.

Seitdem ist das RECUP/REBOWL-Mehrwegsystem um über 5.000 Ausgabestellen

gewachsen und hat starken Rückenwind für seine Vision erhalten: Deutschlands

Gastronomie einwegmüll-frei zu machen.



Seit dem Inkrafttreten der Mehrwegangebotspflicht zum 1.1.2023 sind

gastronomische Betriebe mit mehr als 5 Mitarbeitenden oder 80 Quadratmeter

Verkaufsfläche dazu verpflichtet, ihren Gästen eine Alternative zu

Einwegverpackungen anzubieten. Durch das neue Gesetz ist RECUP, Deutschlands

marktführende Mehrweglösung für die Gastronomie, seit dem Jahreswechsel um über

5.000 auf insgesamt ca. 22.000 Ausgabestellen deutschlandweit gewachsen. Partner

wie Burger King, die Jet Tankstellen, Galeria Kaufhof, Tank & Rast, Espresso

House oder Breuninger haben sich RECUP angeschlossen. Weitere große Partner wie

IKEA, Alnatura, Denns Bio Markt oder XXL Lutz sind schon seit Längerem mit

dabei.