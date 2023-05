Mehr Geschäft für deutlich weniger Aufwand Interhyp vereinfacht Objektbewertung und integriert als erste Plattform alle marktführenden Anbieter direkt auf HOME

München (ots) -



- Von diesem Schritt in Richtung volldigitale Baufinanzierung profitieren alle

Interhyp-Partnerinstitute: Bewertungen von Sprengnetter, on-geo und

vdpResearch ab sofort aus einer Hand

- Weitere Optimierung in Aussicht: Bereits 20 Prozent des Geschäfts auf der

Interhyp-Plattform werden schon heute mit einem bankspezifischen Objektwert

eingereicht - Tendenz steigend

- Damit beherrscht Interhyp alle Voraussetzungen, eine volldigitale

Baufinanzierung anzubieten: inklusive 24/7 Online-Beratung und automatisierter

Bonitätsprüfung



Ein weiterer großer Schritt in Richtung einer volldigitalen Baufinanzierung ist

getan. Mit Einsatz der neuen Objektbewertung auf der Interhyp-Plattform HOME

können Partner ab sofort alle drei Anbieter mit einem Knopfdruck abrufen:

Sprengnetter, on-geo und vdpResearch. Da die Bewertung bereits vor Einreichung

bei der Bank stattfindet, steigen damit die Chancen deutlich, dass ein

Baufinanzierungs-Antrag vom Kreditinstitut auch akzeptiert und genehmigt wird.

Die Ablehnung, weil ein ermittelter Objektwert nicht zum Kreditgeber passt,

gehört damit der Vergangenheit an. Alle Objektdaten wandern künftig via

Schnittstelle direkt in die Kreditsysteme der Bank. Ebenfalls entfällt die

lästige doppelte und dreifache Datenpflege auf Seiten der Bank.