BofA hebt Ziel für Deutsche Post auf 60 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Deutsche Post von 53 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Anders als der Markt glaube sie daran, dass der Logistikkonzern das für 2025 angepeilte operative Ergebnis (Ebit) von 8,2 Milliarden Euro erreichen könne, schrieb Analystin Muneeba Kayani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Bewertungsabschlag zur US-Konkurrenz sei ungerechtfertigt./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 00:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 00:30 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 42,92EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst:

Kursziel: 60 Euro