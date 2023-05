BERLIN (dpa-AFX) - Mit einem nachgebesserten Angebot will die Deutsche Bahn weitere Warnstreiks im laufenden Tarifkonflikt abwenden - mit einer Reaktion auf diese Offerte ließen sich die Arbeitnehmer Zeit. "Noch liegt uns keine offizielle Rückmeldung der EVG vor", teilte ein Bahnsprecher am Dienstag mit. Die Gewerkschaft habe sich "bis Dienstagabend Zeit erbeten, unser neues Angebot in Ruhe und mit allen nötigen Gremien zu bewerten". Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zum konkreten Zeitplan für eine Antwort.

Die Bahn hatte bei den Gesprächen vergangene Woche in Fulda ein neues Angebot unterbreitet und die EVG aufgefordert, bis einschließlich diesen Dienstag Stellung zu nehmen. Die EVG kündigte an, das Angebot bis dahin zu bewerten. Von der Antwort hängt ab, wie es im seit Monaten schwelenden Tarifstreit für rund 180 000 Bahnbeschäftigte weiter geht. Weitere Gespräche noch in dieser Woche gelten als wahrscheinlich. Die EVG hatte nach der jüngsten Verhandlungsrunde am vergangenen Donnerstag mitgeteilt, dass sie zügig weiterverhandeln wolle. Erneute Warnstreiks hat sie bis dahin zunächst ausgeschlossen.