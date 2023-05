Apothekenstreik Mehr als die Hälfte der Apotheken will am 14. Juni schließen (FOTO)

Berlin (ots) - Wer am 14. Juni ein Rezept in einer Apotheke vor Ort einlösen

will, muss Geduld mitbringen, denn am Protesttag wollen 57 Prozent der leitenden

Apotheker:innen ihre Apotheke schließen, wie eine aktuelle Befragung von

aposcope zeigt. Brancheninsider gehen davon aus, dass sich die Zahl noch

deutlich erhöhen wird.



In den Apotheken stehen alle Zeichen auf Protest: Am 14. Juni sollen die Türen

geschlossen bleiben und so auf die prekäre Situation der Apotheken aufmerksam

gemacht werden - aktuell fehlt es an Arzneimitteln, an Personal und an Honorar.

Am Protesttag sind auch Demonstrationen, zum Beispiel in Berlin und Düsseldorf,

geplant. Wer schließt sich dem Protest an und in welcher Form? Hierzu liefert

eine aktuelle aposcope-Befragung (https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/deta

il/apothekenpraxis/aposcope-so-steht-es-um-die-protestbereitschaft/) nun

Antworten. Demnach sagt mehr als die Hälfte (57 Prozent) der leitenden

Apotheker:innen, dass die eigene Apotheke am 14. Juni geschlossen bleibt. 10

Prozent schließen für eine begrenzte Zeit. Weitere 26 Prozent denken noch

darüber nach. Unter den Angestellten ohne leitende Funktion herrscht hingegen

noch Ungewissheit in puncto Schließung.