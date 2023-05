Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,51 Prozent am Vortag auf 2,44 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,19 Prozent auf 125,43 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,47 Prozent auf 134,83 Zähler./ajx/tih

Die positive Tendenz im europäischen Technologiesektor seit dem in der Vorwoche veröffentlichten starken Ausblick des US-Chipkonzerns Nvidia setzte sich fort. An der Dax-Spitze gewannen Infineon 2,8 Prozent. Auch andere Halbleiter-Papiere legten zu: Aixtron im MDax um 1,8 Prozent, Elmos im Nebenwerteindex SDax um 3,2 Prozent. Die Anteile des Waferherstellers Siltronic gewannen nach einer Kaufempfehlung des Investmenthauses Jefferies vier Prozent zu.

Eine mögliche Allianz in Asien honorierten die Anleger von Daimler Truck mit einem Plus von 1,1 Prozent. Der Lkw-Hersteller will große Teile seines Asiengeschäfts mit dem Konkurrenten Toyota zusammenlegen.

Die Marktstimmung verbessere sich allmählich mit der vorläufigen Einigung im US-Schuldenstreit, schrieb Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades. Bis zu einer endgültigen Einigung bleibe die Volatilität am Markt aber wohl erhöht. Dem unlängst erzielten Kompromiss im Schuldenstreit muss noch der Kongress zustimmen, was alles andere als sicher ist.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem dünnen Handel am Pfingstmontag hat der Dax am Dienstag wieder die runde Marke von 16 000 Punkten erreicht. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex mit plus 0,46 Prozent etwas darüber bei 16 026,11 Punkten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer