Franck Leroy, Präsident der Region Grand Est, besucht Werk von Loop Industries in Terrebonne in der kanadischen Provinz Quebec

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 30. Mai 2023 / Loop Industries, Inc. (Nasdaq:LOOP) (das „Unternehmen“ oder „Loop“), ein Unternehmen für saubere Technologien, dessen Ziel darin besteht, eine Kunststoff-Kreislaufwirtschaft durch die Herstellung von zu 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat („PET“) und Polyesterfasern zu beschleunigen, empfing den Präsidenten der französischen Region Grand Est, Franck Leroy, im Werk von Loop Industries in Terrebonne in der kanadischen Provinz Quebec. Der Besuch stellt einen wichtigen Schritt bei der Zusammenarbeit von Loop Industries mit den strategischen Partnern SK Geo Centric und SUEZ dar, die die Errichtung einer kommerziellen Produktionsanlage in Saint-Avold in der Region Grand Est in Frankreich vorbereiten, um die Technologie von Loop auf dem europäischen Markt einzusetzen.