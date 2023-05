Die Xe1 Smartwatch revolutioniert die Outdoor-Erkundung mit ihrem fortschrittlichen Vier-Punkt-Positionierungssystem, das Standortverfolgung in Echtzeit und Kursanalyse bietet. Durch den Einsatz von GPS, Glonass, Galileo und BeidouTechnologien sorgt diese Smartwatch für präzise Standortdaten und ermöglicht es Wanderern, sich ohne Angst auf neue Wege zu begeben, ohne sich zu verlaufen. Darüber hinaus lässt sich die Xe1 mit der IBM-Wetterdatenschnittstelle integrieren, so dass die Benutzer ungünstige Wetterbedingungen wie Nebel oder Stürme, die ihre Aktivitäten im Freien beeinträchtigen könnten, vorhersehen können.

Mit einem hochmodernen 9-Achsen-Schwerkraftbeschleunigungssensor misst die Xe1 Smartwatch 3D-Bewegungen in Echtzeit. Sie erfasst nahtlos die Schritte in unterschiedlichem Terrain, z. B. bei Wanderungen bergauf, auf mit Steinen übersäten Wegen und auf unebenen Pfaden, und gewährleistet eine genaue Schrittzählung. Die Smartwatch berechnet wichtige Trainingsdaten wie Höhe, kumulierte Aufstiegsdistanz, Steigung in Echtzeit und kumulierte Abstiegsdistanz und bietet Wanderern und Bergsteigern eine präzise Bewertung ihrer körperlichen Aktivitäten. Darüber hinaus verwendet die Smartwatch einen optischen Herzfrequenzsensor (Photoplethysmographie, PPG) zur Erkennung, der eine umfassende Gesundheitsüberwachung bietet, indem er die Herzfrequenz und den Sauerstoffgehalt des Blutes über den Tag hinweg verfolgt. Mit diesen Informationen erhalten Sportler wertvolle Erkenntnisse darüber, wie sich ihr Workout auf ihren Körper auswirkt.

Die Xe1 Smartwatch ist auch für Outdoor-Sportler und Personen gedacht, die ihre sportlichen Fähigkeiten verbessern möchten. Sie bietet eine Reihe von Funktionen, die die Bewegungsgenauigkeit und das Tracking von Sportlern verbessern. Ausgestattet mit 20 professionellen Sportführern, die über die Oberfläche der Uhr zugänglich sind, können Schwimmer, Kletterer, Surfer, Läufer, Kajak- und Skifahrer und andere Outdoor-Sportler ihre Bewegungen gründlich analysieren und ihre Technik verfeinern. Mit ihrer Wasserdichtigkeit von 5 ATM erweist sich die Smartwatch zudem als unschätzbarer Begleiter für Wassersportler, die ihre biometrischen Daten erfassen möchten.

Mit der Markteinführung des Produkts haben auch viele Influencer ihre Gedanken über das Produkt online geteilt. Die Xe1 Smartwatch ist ab sofort zu einem Startpreis von 99 US-Dollar erhältlich, mit Frühbucherprämien und Stretch-Goal-Belohnungen für den 100sten, 500sten, 800sten, 1.000sten und 1.500sten Unterstützer. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.indiegogo.com/projects/mentech-xe1-smartwatch-for-adventurers-athletes/reft/30805923/cision.

