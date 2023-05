DAX nimmt erneut Kurs auf 16.100 Punkte

Zuvor kam es am Vormittag noch zu einem Retest des Bereichs um 15.900 Punkte, der nach dem Durchbruch in der Vorwoche vom Widerstand zur Unterstützung gedreht ist. Hier prallte der DAX wie bereits am Vortag wieder nach oben ab und nimmt nun Kurs auf die Marke von 16.100 Punkten.

Am heutigen Dienstag stehen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Um 15:00 Uhr wird der Case Shiller Hauspreisindex März in den USA und um 16:00 Uhr Daten zum Verbrauchervertrauen Conference Board für Mai. Bei den Einzelaktien stehen heute unter anderem home24 und Aroundtown mit Zahlen zum Quartal im Fokus.