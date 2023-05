Jeremy Siegel: Darum ist KI auch nach Nvidias Mega-Rallye noch keine Blase

Investoren sollten sich keine Sorgen machen, dass der durch künstliche Intelligenz (KI) ausgelöste Boom bei Tech-Aktien übertrieben sei, meint Wharton-Professor Jeremy Siegel. "Es handelt sich noch nicht um eine Blase", so Siegel am Montag in der CNBC-Sendung "Street Signs Asia". Er merkte an, dass er immer wieder gefragt werde, ob der derzeitige Hype zu einer Wiederholung der Dotcom-Blase in den späten 1990er Jahren führen werde.

Einige Strategen glauben, der derzeitige KI-Boom könnte wie die Dotcom-Aktien Ende der 1990er Jahre zusammenbrechen. "Es gab Aufregung um die künstliche Intelligenz – und Nvidia hat diese Aufregung mit überragenden Ergebnissen bestätigt. Das ist ein doppelter Schub", so Siegel.