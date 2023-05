Daimler Truck und Toyota wollen Lkw-Geschäft in Asien zusammenlegen

(neu: Aussagen Management, Kurs)



LEINFELDEN-ECHTERDINGEN/TOKIO (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will angesichts anstehender hoher Investitionen große Teile des schwierigen Asiengeschäfts mit dem Konkurrenten Toyota zusammenlegen. So soll die Daimler-Truck-Tochter Mitsubishi Fuso Truck and Bus mit der Toyota-Tochter Hino in einer Holdinggesellschaft fusionieren, wie die Schwaben und die Japaner am Dienstag in Tokio mitteilten. Die Gesellschaft soll an der Börse in Tokio notiert werden, ein erheblicher Anteil soll auch an externe Investoren gehen, während Daimler Truck und Toyota gleich hohe Anteile halten wollen. Finanzielle Details nannte der Dax -Konzern noch nicht, es handelt sich bisher um eine Absichtserklärung.

Die Daimler-Truck-Aktie gewann am frühen Nachmittag 1,1 Prozent auf 28,83 Euro. Seit dem November bewegt sich das Papier weitgehend in einer geringen Bandbreite um die Marke von 30 Euro. Der Kurs hat sich damit von den Tiefs rund um den Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bei nahezu 20 Euro im Februar des vergangenen Jahres spürbar erholt - hat aber das Rekordhoch aus dem Januar 2022 von fast 36 Euro noch nicht wieder im Visier.