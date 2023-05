Der Fokus von Newpath Resources (CSE PATH / WKN A3D3HN) liegt definitiv auf dem Lithiumpotenzial seiner Alpha/Bravo-Claims in der kanadischen Provinz Ontario. Nun aber hat man die Liegenschaft um mehrere Claims erweitert, die vor allem das Potenzial auf weitere sogenannte „kritische Minerale“ bergen.

Im Detail hat Newpath 24 weitere Claims mit insgesamt 509 Hektar Fläche im Gebiet Anders Lake in Ontario abgesteckt, die an die nordöstliche Ecke der Alpha/Bravo-Claims anschließen. Damit steigt die Projektfläche auf mehr als 63.600 Hektar.

Newpath hat Alpha/Bravo vor allem abgesteckt, um sich die Mineralrechte an einer noch wenig erkundeten westlichen Ausdehnung der Quetico-Unterprovinz aus dem Archaikum zu sichern. Dabei handelt es sich um eine geologische Einheit, die im Osten, z.B. Georgia Lake, bekannte Lithiumvorkommen aufweist.

Doch seit Newpath diese Claims erworben hat, ist das Unternehmen auf zusätzliche Explorationschancen bei Alpha/Bravo aufmerksam geworden. Die deshalb jetzt neu abgesteckten Claims erstrecken sich über den südlichen Rand des ultramafischen Seagull-Intrusionskomplexes, der Teil eines jüngeren, magmatischen Ereignisses ist, das an anderer Stelle in der Region den Schwerpunkt zu Platingruppenmetallen (Pt+Pd) und Nickel-, Kupfer und Goldmineralisierung geführt hat. Explorationsaktivitäten in der Region habe unter anderem zur Entdeckung Lac Des Isle von Impala Platinum sowie der Lagerstätte Thunder Bay North von Clean Air Metals geführt.

Newpath wird mit den Feldarbeiten auf Alpha/Bravo im Juli beginnen und dort auf jeden Fall seinen Schwerpunkt legen. Dennoch zeigt der Erwerb der neuen Claims auf, dass die Möglichkeit besteht, auch andere sogenannte kritische Metalle zu entdecken, die als von großer Bedeutung für die Energiewende und die Dekarbonisierung der kanadischen Wirtschaft betrachtet werden!

Wie Newpath CEO Alex McAulay erklärt ist die jüngste Akquisition Teil des internen Prozesses des Unternehmens, bei dem Gebiete mit günstiger Geologie und Potenzial auf Minerale bewertet und abgesteckt werden, wenn man der Ansicht ist, dass sie den Wert der Newpath-Assets weiter steigern könnten. Das Unternehmen sei in einer bergbaufreundlichen Region mit exzellentem Zugang zu und Potenzial auf die meisten Rohstoffe aktiv, die auf der Liste für kritische Minerale der Provinz Ontario aufgeführt sind, so McAulay weiter. Auch Chancen, andere Industrie- und Edelmetalle zu entdecken. bestünden, führte er weiter aus.

