Lindner will Gaspreishilfen nicht mehr besteuern

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will auf die Besteuerung der sogenannten "Dezemberhilfe" sowie der Gaspreisbremse verzichten. "Aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Preise und des geringeren Umfangs der Staatshilfe steht der Bürokratieaufwand inzwischen in keinem Verhältnis mehr zum Aufkommen", sagte der FDP-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Mittwochausgabe).



"Auf die Besteuerung sollte verzichtet werden." Der bei den Ländern liegende Vollzugsaufwand für die Dezemberhilfe Gas wird auf 261 Millionen Euro geschätzt - bei einem Einnahmepotential des Bundes und der Länder von insgesamt 110 Millionen Euro. Lindner zufolge deute sich der politische Wille in der ganzen Koalition an, dieses Problem bei einem allernächsten Gesetzgebungsverfahren zu klären.