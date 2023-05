KfW IPEX-Bank Finanzierung für Niedrigwasser-Chemikalientanker Stolt Ludwigshafen

Frankfurt am Main (ots) -



- Das innovative Schiffskonzept mit spezieller Leichtbauweise ermöglicht hohe

Zuladungen auch bei extremem Niedrigwasser auf dem Rhein

- BASF und Stolt Tankers stellen den innovativen Tanker bei der Schiffstaufe vor

- Einsatz für BASF begann Ende April 2023

- Die Stolt Ludwigshafen wird einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der

Materialversorgung und Wettbewerbsfähigkeit des BASF-Standortes Ludwigshafen

leisten



Am 26. Mai 2023 wurde das neue Niedrigwasser-Binnentankschiff Stolt Ludwigshafen

am BASF-Standort Ludwigshafen getauft. Das innovative Schiff ist das Ergebnis

einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen BASF, Stolt Tankers, Mercurius

Shipping Group und einem Konsortium bestehend aus dem Duisburger

Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme, Technolog Services

GmbH und Agnos Consulting. Die KfW IPEX-Bank hat einen wesentlichen Teil der

Finanzierung für das Schiff bereitgestellt.