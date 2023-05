Erfolgreiche Online-Veranstaltungen für Mittelstand und Konzerne auf TV-Niveau (FOTO)

Hagen (ots) - Die globale Corona-Pandemie führte ab dem Jahr 2020 zu großen

Veränderungen im persönlichen und sozialen Miteinander. Im geschäftlichen Umfeld

waren Seminare, Messen, Incentives, Tagungen, Präsentationen oder

Firmenveranstaltungen nur sehr eingeschränkt realisierbar. Die zwei

Pandemiejahre haben die Meeting-Kultur soweit verändert, dass

Online-Veranstaltungen inzwischen fest im Unternehmensleben verankert sind.



Auch wenn der persönliche Kontakt von hoher sozialer Bedeutung ist, so sind die

Vorteile einer digitalen Begegnungskultur deutlich geworden: hohe Flexibilität,

unbegrenzte Teilnehmerzahl, weltweite Zuschaltung, Zeitersparnis, Verminderung

des CO2-Fußabdrucks, Kosteneffizienz. Die professionellen Anbieter von

Videokonferenzsystemen nutzten ihre Chancen. Für Mittelstand und Konzerne wurden

sie wichtige Partner bei der Digitalisierung von Kunden- und Mitarbeiter-Events.

Das zeigt sich nicht zuletzt an den Wachstumsraten der Branche: Marktanalysten

gehen aktuell von einem jährlichen Wachstum in Höhe von 19 Prozent aus.