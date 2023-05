Auswanderungsstimmung in Deutschland - Jeffrey Oliver verrät, warum es immer mehr Menschen nach Dubai zieht (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Jeffrey Oliver ist Immobilienmakler in Dubai und hat sich alssolcher auf die Vermittlung von Luxusimmobilien spezialisiert. Mit seinemweitreichenden Netzwerk und vielen Jahren Erfahrung in Dubai, wodurch er nichtnur die jeweils passenden Luxusobjekte finden, sondern seine Kunden auch mitseiner Kenntnis der örtlichen Verhältnisse vor Risiken und Unannehmlichkeitenbewahren kann, ist er der perfekte Ansprechpartner für Menschen auf der Suchenach einer Kapitalanlagen oder einem zusätzlichen Wohnsitz in Dubai. Hiererfahren Sie, warum die Luxusmetropole immer interessanter für deutscheAuswanderer wird.Einen zweiten Wohnsitz direkt am Meer und mit ganzjährig gutem Wetter - wer sichdiesen Traum erfüllen will, muss einen Blick über Deutschlands Grenzen hinauswagen. Viele Interessenten wollen dabei die Möglichkeiten der Globalisierung fürsich nutzen und sehen sich zunehmend in Regionen außerhalb Europas um. Geradebesonders beliebt ist Dubai. Die Stadt am Persischen Golf hat ihren Bewohnernund Gästen sehr viel zu bieten, wie auch Jeffrey Oliver weiß. Er lebt selbst inder Metropole und ist hier als Immobilienmakler für seine deutschen Kundentätig. "Eine Immobilie in Dubai war als zusätzlicher Wohnsitz oder Kapitalanlagebereits vorher sehr beliebt, aktuell sehen wir jedoch ein deutlich gestiegenesInteresse", berichtet der Immobilienvermittler. Die Kunden von Jeffrey Oliversind meist selbst Unternehmer mit Auslandserfahrung. Allerdings wollen sie dierechtlichen und verwaltungstechnischen Spezialkenntnisse des Experten nutzen, umden Immobilienerwerb in Dubai so einfach wie möglich zu machen. Jeffrey Oliverweiß genau, worauf bei Luxusimmobilien in Dubai zu achten ist und ist damit derbeste Ansprechpartner vor Ort. Warum es die Menschen gerade nach Dubai zieht undwas die Stadt so besonders macht, hat er im Folgenden zusammengefasst.1. Der Wunsch nach besserem WetterIn erster Linie ist es das Wetter, das viele Menschen nach Dubai treibt. Währendin Deutschland graue und regnerische Tage dominieren und allenfalls drei Monateim Jahr warme Verhältnisse herrschen, kann Dubai mit 360 Sonnentagen pro Jahrglänzen. Zwar befürchten viele Menschen, dass es in Dubai deshalb sehr heiß sei,tatsächlich trifft dies aber nur auf die Zeit von Juni bis August zu. Doch zudieser Zeit machen sich die meisten deutschsprachigen, in Dubai ansässigenPensionäre und Unternehmer die geografische Lage Dubais zunutze. Schließlichsind Urlaubsparadiese, wie die griechischen Inseln, die Malediven oder Sansibar,