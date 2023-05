Würselen (ots) - Matthias Niggehoff und Dr. René Delpy sind die Geschäftsführer

der IFV Performance GmbH, einer Training und Consulting Company, die

Dienstleister und Coaches mit psychologischen Ansätzen dabei unterstützt,

passende Kunden zu gewinnen und bessere Kundenergebnisse zu erzielen. Ihr

Angebot bieten die beiden Marketing-Experten dabei in Trainings verschiedener

Größenordnungen an. Hier erfahren Sie, wie es gelingt, Kunden von einem Kauf zu

überzeugen.



Die Verkaufspsychologie spielt im Marketing eine entscheidende Rolle. In der

modernen Geschäftswelt, in der Unternehmen zunehmend um die Aufmerksamkeit der

Kunden kämpfen, ist es von entscheidender Bedeutung, die Psychologie des

Verkaufsprozesses zu verstehen und zu nutzen. Durch die gezielte Anwendung von

psychologischen Ansätzen können Unternehmen ihre Marketingstrategien optimieren,

sich von der Masse der anderen Marketer abheben und bessere Kundenergebnisse

erzielen. "Psychologisches Marketing liefert bessere Ergebnisse", weiß auch

Matthias Niggehoff von der IFV Performance GmbH. "Weil es am menschlichen

Verhalten ausgerichtet ist, entfaltet es eine besondere Überzeugungskraft. Durch

psychologisch optimierte Botschaften gelingt es Unternehmen, Aufmerksamkeit zu

gewinnen, Vertrauen aufzubauen und neue Kunden anzuziehen." Gemeinsam mit Dr.

René Delpy unterstützt Matthias Niggehoff mit der IFV Performance GmbH

Marketing-Dienstleister dabei, passende Kunden zu gewinnen und überzeugende

Kundenresultate zu erzielen. Sie wissen damit aus eigener Erfahrung, was es

braucht, um Kunden von einem Kauf zu überzeugen. Welche fünf Tipps dabei

besonders helfen, hat Matthias Niggehoff im Folgenden zusammengefasst.





1. Den richtigen Rahmen schaffenKein noch so guter Verkaufstrick wird zünden, wenn der Rahmen nicht stimmt.Entsprechend wichtig ist es, dass Marketer an erster Stelle ihreAußendarstellung optimieren und für ein einheitliches Image sorgen. PotenzielleKunden sollten sehr genau wissen, wofür das Unternehmen steht. Nicht nur solltees in dieser Hinsicht keine Brüche geben - die Außenwirkung sollte auch zu denWünschen der Zielgruppe passen.2. Das Prinzip mentaler Konten nutzenDas Prinzip mentaler Konten zielt darauf ab, potenziellen Kunden zuverdeutlichen, dass es sich bei dem Produkt des Anbieters um eine Investitionhandelt, von der er auf lange Sicht profitiert. So betrachtet der Kunde denPreis nicht als Ausgabe, der das eigene Vermögen schmälert, sondern als gutangelegte Investition auf seinem mentalen Konto, die sich am Ende mehr alsauszahlen wird.3. Transformation verkaufenMenschen kaufen keine Coachings, Beratungen oder Marketingdienstleistungen. Siekaufen die Chance, tiefgreifende Veränderungen in ihrem Leben zu bewirken. Siemöchten Ergebnisse erzielen, die ihnen allein verschlossen bleiben würden.Entsprechend wichtig ist es, beim Verkauf nicht in erster Linie die eigenenVorzüge zu verkaufen, sondern ein klares Bild des Zielzustands beim Kunden zuentwerfen. So machen Marketer den Wert ihres Angebots für den Kunden erlebbar.4. Fragen stellen und Bedarf ermittelnDie meisten Kunden haben eine sehr genaue Vorstellung dessen, was sie sichwünschen. Im Rahmen einer sauberen Bedarfsermittlung sollten Marketer dieseWünsche möglichst ausführlich erfragen. Nur so lässt sich zuverlässigherausfinden, ob Realität und Kundenwunsch am Ende auch wirklich sinnvollzusammengebracht werden können.5. Verbindlichkeit beim Kunden einfordernManchen Kunden fällt es schwer, eine klare Entscheidung für oder gegen einenKauf zu treffen - ein echtes Problem für Unternehmer, die in der Folge dasGefühl haben, einfach nicht von der Stelle zu kommen. Entsprechend wichtig istes, eine gewisse Verbindlichkeit von seinen Kunden einzufordern. GewisseBedenkzeiten können eingeräumt werden - am Ende sollte jedoch immer eineverbindliche Entscheidung stehen.Sie möchten die einzigartigen Methoden der Verkaufspsychologie nutzen, umpassende Kunden zu gewinnen und bessere Kundenergebnisse zu erzielen? Melden Siesich jetzt bei Matthias Niggehoff (https://matthiasniggehoff.de/) undvereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Analysegespräch!Pressekontakt:IFV Performance GmbHVertreten durch: Geschäftsführer Matthias Niggehoff und Dr. René DelpyE-Mail: mailto:support@verkaufspsychologie-institut.deWebseite: https://matthiasniggehoff.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/164744/5520904OTS: IFV Performance GmbH