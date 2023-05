Der Energieversorger der Zukunft priwatt launcht Balkonkraftwerk-Speicher (FOTO)

Leipzig (ots) - priwatt, einer der führenden deutschen Balkonkraftwerk-Anbieter,

bringt eine leistungsstarke Speicherlösung für Stecker-Solaranlagen auf den

Markt und bietet Balkonkraftwerk-Begeisterten jetzt noch mehr Unabhängigkeit in

der eigenen Energieversorgung.



"Wir freuen uns sehr, unseren KundInnen eine Speicherlösung anbieten zu können,

die ihr Balkonkraftwerk perfekt ergänzt" , sagt Kay Theuer, Geschäftsführer von

priwatt. "So zeigen wir schon jetzt die Zukunft der Energieversorgung auf, in

der KundInnen dank unserer DIY-Energielösungen ganz einfach die

Energieversorgung in die eigene Hand nehmen können."