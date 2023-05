Wirtschaft Heil hält Generation Z nicht für "arbeitsscheu"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat die These zurückgewiesen, wonach die sogenannte "Generation Z" die Bedeutung von Arbeit in ihrem Leben zurückstellt. "Ich erlebe da im Gespräch mit jungen Leuten sehr Unterschiedliches", sagte er der "Welt".



Der "Generation Z" werden überwiegend diejenigen zugerechnet, die 1997 bis 2012 zur Welt gekommen sind. Heil sei vor Kurzem in einer beruflichen Schule in seinem Wahlkreis gewesen und hätte nicht den Eindruck gewonnen, "dass die jungen Leute da arbeitsscheu sind oder nicht arbeiten wollen". Andere Vorstellungen von der Arbeitswelt gebe es in der jungen Generation allerdings schon, räumte Heil ein - daher müsse sich die Arbeit verändern.