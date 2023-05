Calibre beginnt mit Erzlieferungen aus dem Tagebau Eastern Borosi an die Aufbereitungsanlage Libertad

Vancouver, British Columbia. - 30. Mai 2023: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) („Calibre“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ... ) freut sich, bekannt zu geben, dass nach dem Beginn des Abbaus in der zu 100 % unternehmenseigenen Tagebaumine Eastern Borosi Anfang April die Erzlieferungen an die Aufbereitungsanlage Libertad im Mai begonnen haben.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: „Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten, die wir im Bergbaukomplex Eastern Borosi gemacht haben, indem wir den Explorationsbezirk erfolgreich in ein Produktionszentrum umgewandelt haben. Im April begannen wir mit dem Abbau im hochgradigen Tagebau Guapinol mit einem Gehalt der Erzreserve von 6,8 g/t Gold; die Erzlieferungen an die Aufbereitungsanlage Libertad begannen Mitte Mai. Die Entwicklung von Eastern Borosi ist ein weiterer bedeutender Meilenstein für das Unternehmen, der positiv zu unserem gehaltsorientierten Produktionswachstum beitragen wird, da wir unsere Prognose für 2023 von 250.000 bis 275.0000 Unzen nochmals bestätigen.“

Im Namen des Board of Directors

“Darren Hall”

Darren Hall, President & Chief Executive Officer

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ryan King

Senior Vice President, Corporate Development & Investor Relations

Tel.: 604.628.1010

E-Mail: calibre@calibremining.com

Website: www.calibremining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Calibre Mining Corp.

Calibre ist ein an der kanadischen Börse notierter, auf Nord- und Südamerika fokussierter, wachsender mittelgroßer Goldproduzent mit einer starken Pipeline an Entwicklungs- und Explorationsmöglichkeiten in Nevada und Washington in den USA sowie in Nicaragua. Calibre konzentriert sich darauf, durch einen nachhaltigen Wert für die Aktionäre, die lokalen Gemeinden und alle Stakeholder durch verantwortungsvolle Betriebe und einen disziplinierten Wachstumsansatz zu schaffen. Mit einer starken Bilanz, einem bewährten Managementteam, einem starken operativen Cashflow, wertsteigernden Entwicklungsprojekten und bezirksgroßen Explorationsmöglichkeiten wird Calibre einen erheblichen Wert freisetzen.