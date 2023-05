Deutschland hinkt mit eID-Ökosystem hinterher - Nortal gibt Handlungsempfehlungen

Berlin (ots) - In Deutschland funktioniert das eID-Ökosystem bisher mehr

schlecht als recht. Dabei bildet es einen Grundpfeiler für den Aufbau einer

digitalen Gesellschaft. Das eID-Ökosystem ist zwingend erforderlich, um

Sicherheit und Vertrauen in digitale Angebote aufzubauen. Es schafft die

Möglichkeit, sensible Transaktionen und Dienste über das Internet anbieten zu

können. Das betrifft unter anderem Leistungen der öffentlichen Verwaltung und

des Gesundheitswesens. Die Nortal AG ( http://www.nortal.com ), Spezialist für

Lösungen für die digitale Transformation, gibt Handlungsempfehlungen für ein

funktionierendes Ökosystem sicherer elektronischer Identitäten.



In Deutschland fällt dem Bund eine Schlüsselrolle im Bereich elektronischer

Identitäten zu. Er ist verantwortlich für die Regulierung rechtsverbindlicher

Identitäten und kontrolliert somit die Grundlagen des deutschen eID-Ökosystems.

Hendrik Lume, Partner bei Nortal, erklärt: "In zahlreichen Ländern konnten mit

staatlicher Hilfe bereits gut entwickelte und funktionale eID-Ökosysteme

etabliert werden. Nicht so in Deutschland. Die Aufdeckung von Schwachstellen bei

VideoIdent-Verfahren und deren Auswirkungen auf die Verbreitung elektronischer

Patientenakten ist ein anschauliches Beispiel für die realen Konsequenzen der

Versäumnisse Deutschlands im Bereich elektronischer Identitäten."