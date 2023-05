Industriegasespezialist Messer übernimmt Joint-Venture Messer Industries vollständig - Langfristige strategische Partnerschaft mit GIC vereinbart (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Bad Soden (ots) -- Messer erwirbt sämtliche Anteile an Messer Industries vom bisherigenMinderheitseigentümer CVC Capital Partners Fund VII - zügige Integration vonMesser Industries in Messer SE & Co. KGaA geplant- GIC übernimmt eine Minderheitsbeteiligung an Messer, um die langfristigeWachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen- Stefan Messer: "Mit unseren Werten wie Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung,Vielfalt, unternehmerische Flexibilität und Kundennähe möchten wir zusammenmit GIC unsere erfolgreiche 125-jährige Unternehmensgeschichte globalfortsetzen und uns somit von unseren börsennotierten Wettbewerbernunterscheiden. Als Gesellschafter von Messer freuen wir uns, mit unseren11.000 Mitarbeitenden zu einem globalen und starken Messer-Teamzusammenzuwachsen und unsere individuellen Qualifikationen zum Wohle desgesamten Unternehmens einzusetzen."Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-, Medizin- undSpezialgase in privater Hand, wird alleiniger Eigentümer des Joint VenturesMesser Industries. Es umfasst die Gesellschaften von Messer in Nord- undSüdamerika sowie Westeuropa. Eine entsprechende Vereinbarung mit dem bisherigenMinderheitseigentümer, CVC Capital Partners Fund VII, wurde heute geschlossen.Mit dem Anteilserwerb, dessen Vollzug bis zum Ende des Jahres 2023 erwartetwird, schlägt Messer ein neues Kapitel seiner 125jährigen Unternehmensgeschichteauf. Es ist geplant, die gesamten weltweiten Aktivitäten von Messer unter einemDach zusammenzuführen, um in den kommenden Jahren als integrierterGasespezialist eine nachhaltige Wachstumsstrategie umzusetzen. Zugleich endetnach mehr als vier Jahren die schon zu Beginn auf Zeit angelegte, erfolgreicheZusammenarbeit zwischen Messer und CVC.Parallel dazu bringt Messer GIC, einen globalen institutionellen Investor, alsPartner ein, der langfristiger Minderheitsaktionär von Messer werden soll. DieErlöse aus dieser Investition werden zur Finanzierung des Erwerbs von Anteilenan Messer Industries verwendet. Als langfristiger Investor mit vielen Jahren anErfahrung in der Zusammenarbeit mit Familienunternehmen auf der ganzen Welt,unterstützt GIC die Strategie der Familie Messer für ein nachhaltiges,profitables Wachstum.Die Transaktion zwischen Messer und CVC sowie der Einstieg von GIC stehen nochunter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.Stefan Messer , Gesellschafter der dritten Generation und seit AprilAufsichtsratsvorsitzender von Messer, erklärte: "Mit unseren Werten wieNachhaltigkeit, soziale Verantwortung, Vielfalt, unternehmerische Flexibilität