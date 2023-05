XCMG Machinery rangiert auf der AccessM20-Liste der Hersteller unter den Top drei für sein aufstrebendes Geschäft im Kalenderjahr 2022

2022 hat XCMG seinen globalen Entwicklungsplan in vollem Umfang umgesetzt und wichtige Verkaufsdurchbrüche bei Hubarbeitsbühnen auf den Märkten in Nordamerika, Europa und im Asia-Pacific Raum erzielt. Auf der bauma 2022 wurden 10 Produkte aus drei Kategorien vorgestellt, die die internationalen Besucher mit ihren intelligenten, innovativen und umweltfreundlichen Lösungen für Hubarbeitsbühnen begeisterten.

Die gesamte Produktpalette der Hubarbeitsbühnen von XCMG hat die strengste CE-Zertifizierung in Europa, die ANSI-Zertifizierung in Nordamerika und die AS/NZS1418-Zertifizierung in Australien erhalten. Mittlerweile werden die leistungsstarken, effizienten, sicheren und zuverlässigen Hubarbeitsbühnen von XCMG in mehr als 60 Länder und Regionen weltweit exportiert und erfüllen die verschiedenen Anforderungen der Kunden aus unterschiedlichen Märkten, und das Exportvolumen wächst weiterhin schnell.

XCMG Sicherheitsausrüstungen zur Brandbekämpfung haben im Jahr 2022 eine Reihe von Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten, darunter die Anerkennung als nationales Unternehmen mit Vorteilen beim geistigen Eigentum. Die Hubarbeitsbühne XGS28ACK mit geradem Ausleger aus der Smart Cloud K-Serie wurde 2022 zu einem der „Top 50 Produkte von chinesischen Baumaschinen" gekürt.

XCMG hat sich verpflichtet, die Entwicklung der Branche mit technologischer Innovation voranzutreiben und hat erheblich in die Entwicklung neuer Produkte investiert, darunter die XGS70K, eine rekordverdächtige Teleskopbühne.

XCMG geht bei der Forschung und Entwicklung umweltfreundlicher und energieeffizienter Ausrüstungsprodukte immer wieder neue Wege und hat eine Reihe leistungsstarker Elektroprodukte auf den Markt gebracht, darunter die erste rein elektrische Gelenkausleger-Arbeitsbühne GTBZ14JD, die Flaggschiff-Modelle der Smart Cloud K-Serie XGA22ACK und XGS28ACK sowie die Scherengabelstapler XG1523RT und G1823RT.

„XCMG stützt sich auf jahrelange technologische Errungenschaften und führt die Entwicklung der Branche mit bedeutenden Durchbrüchen in den Bereichen Produktsicherheit, Nachhaltigkeit und Manövrierfähigkeit an, die durch intelligente Ausrüstung, automatisierte Fertigung, modularisierte Kernkomponenten und digitalisiertes Management erreicht werden und einen Mehrwert für unsere Kunden und Partner schaffen", sagte Li Qianjin, Assistant President von XCMG Machinery.

Weitere Informationen zu XCMG erhalten Sie auf http://en.xcmg.com/en-ap/.

