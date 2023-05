Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Das Thema Sanierungspflicht schlägt gerade hohe Wellen. Es stehenumfangreiche Änderungen bei den gesetzlichen Grundlagen an. Tamer Ates bietetmit der SANIROVA GmbH Komplettlösungen zur Altbausanierung in Berlin und demBerliner Umland an. Wir haben den Experten gefragt, was auf die Hausbesitzerzukommt.Die Verunsicherung unter den Eigenheimbesitzern ist gegenwärtig groß. DasGebäudeenergiegesetz wird gerade überarbeitet und auch die EU plant neueVorgaben zur Sanierungspflicht. Was bedeutet das für die Dämmung von Dach undFassaden? Muss die Heizungsanlage bald getauscht werden? "Die Sanierungspflichtwird kommen, doch ein Grund zur Panik ist das sicherlich nicht", sagt Tamer Atesvon der SANIROVA GmbH. "Zum einen muss niemand befürchten, dass er von heute aufmorgen zum Umbau gezwungen ist, zum anderen sind alle Maßnahmen zurenergetischen Sanierung mit einer Einsparung bei den Energiekosten verbunden.Dazu kommt, dass mit den gesetzlichen Änderungen auch neue Förderprogrammeaufgelegt werden. Ich würde jedem Hausbesitzer empfehlen, eine Energieberatungin Anspruch zu nehmen, um die Sanierung dann in aller Ruhe aus einer Handdurchführen zu lassen." Als Sanierungsexperte weiß Tamer Ates, worauf es heutewirklich ankommt. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er seine Kunden darummit ganzheitlichen Lösungen. Dazu zählen die Veränderungen ineffizienterGrundrisse, die Erneuerung veralteter Sanitäranlagen, die Verbesserung derEnergieeffizienz als auch die Herstellung von Barrierefreiheit. DieBesonderheit: Sie vereinen alle Gewerke, die eine Modernisierung erfordert,unter einem Dach. Was es mit der geplanten Sanierungspflicht wirklich auf sichhat und was das für Hausbesitzer bedeutet, hat der Experte im Folgendenzusammengefasst.Diese Änderungen sind zu erwartenNach dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz greift eine Sanierungspflicht für Ein-und Zweifamilienhäuser lediglich im Fall eines Besitzerwechsels. Vorgesehen istdann die Dämmung des Daches oder wahlweise der obersten Geschossdecke, falls derDachraum nicht zu Wohnzwecken genutzt wird. Warmwasserführende Rohre müssenebenfalls gedämmt werden, sofern sie sich in unbeheizten Räumen befinden. Bishergalt zudem, dass Öl- und Gasheizungen nach 30 Jahren Laufzeit ausgetauschtwerden müssen. An dieser Stelle gibt es nach dem Entwurf zum neuenGebäudeenergiegesetz allerdings gravierende Änderungen.Das neue Gebäudeenergiegesetz soll mit dem 1. Januar 2024 in Kraft treten. DerEntwurf liegt vor, doch er durchläuft momentan das parlamentarische Verfahren,sodass es durchaus zu Änderungen kommen kann. Für die Heizungsanlagen sieht derEntwurf Folgendes vor: Im Fall eines Defekts, der nicht repariert werden kann,